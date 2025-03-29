Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: спалахнула масштабна пожежа

У ніч на 29 березня російські військові атакували безпілотниками один з населених пунктів Охтирського району. Внаслідок ворожих ударів спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Масована атака "Шахедами" по Дніпру: в ОВА уточнили наслідки російського терору

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Сумщину 29 березня

В Охтирському районі Сумщини виникла масштабна пожежа внаслідок атаки Росії. Горіли житлові й нежитлові приміщення.

Коли вогнеборці почали гасити пожежу, терористи здійснили повторні атаки. На щастя, рятувальники встигли відійти в укриття. Однак, уламками пошкоджено пожежний автомобіль.

Після стабілізації обстановки вогнеборці повернулися й ліквідували всі осередки займання. На щастя, минулося без постраждалих.

Пожежа на Сумщині внаслідок ворожої атаки: дивіться відео

В ОВА повідомили, що сьогодні в небі над Сумщиною наші зенітники збили 24 російських "Шахеди".

У поліції уточнили, що внаслідок чергового ворожого обстрілу руйнувань зазнала база відпочинку в Охтирському районі.

Наслідки атаки "Шахедами" на Сумщину / Фото ДСНС, поліції, Суспільного

На місцях російського обстрілу працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці ретельно фіксують кожен доказ злочинів окупантів, документують масштаби руйнувань. Зазначили, всі матеріали будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування й притягнення винних до відповідальності.

За даним фактом воєнних злочинів росіян розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.