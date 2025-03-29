Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: спалахнула масштабна пожежа
- Окупанти атакували безпілотниками один з населених пунктів Охтирського району, що призвело до масштабної пожежі.
- Під час гасіння пожежі вогнеборцями росіяни здійснили повторні атаки. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено пожежну машину.
У ніч на 29 березня російські військові атакували безпілотниками один з населених пунктів Охтирського району. Внаслідок ворожих ударів спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедами" на Сумщину 29 березня
В Охтирському районі Сумщини виникла масштабна пожежа внаслідок атаки Росії. Горіли житлові й нежитлові приміщення.
Коли вогнеборці почали гасити пожежу, терористи здійснили повторні атаки. На щастя, рятувальники встигли відійти в укриття. Однак, уламками пошкоджено пожежний автомобіль.
Після стабілізації обстановки вогнеборці повернулися й ліквідували всі осередки займання. На щастя, минулося без постраждалих.
Пожежа на Сумщині внаслідок ворожої атаки: дивіться відео
В ОВА повідомили, що сьогодні в небі над Сумщиною наші зенітники збили 24 російських "Шахеди".
У поліції уточнили, що внаслідок чергового ворожого обстрілу руйнувань зазнала база відпочинку в Охтирському районі.
Наслідки атаки "Шахедами" на Сумщину / Фото ДСНС, поліції, Суспільного
На місцях російського обстрілу працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці ретельно фіксують кожен доказ злочинів окупантів, документують масштаби руйнувань. Зазначили, всі матеріали будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування й притягнення винних до відповідальності.
За даним фактом воєнних злочинів росіян розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.