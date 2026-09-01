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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди", основна ціль – Київщина: які ще міста під загрозою
1 вересня, 22:18
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Росія знову запустила "Шахеди", основна ціль – Київщина: які ще міста під загрозою

Вероніка Соцкова

1 вересня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку різних областей, зокрема Києва.

24 Канал стежить за перебігом атаки та в режимі реального часу збирає інформацію про повітряні тривоги, рух ворожих дронів, вибухи та наслідки ударів.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 


 

 

22:21, 01 вересня

Пуски КАБ на Харківщину.


 

22:17, 01 вересня

Наслідки атаки по Київщині

У Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження. З раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Також у Броварському районі пошкоджено приватний будинок.

У Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.
 

21:38, 01 вересня

Реактивні БпЛА з Вінниччини на Хмельниччину.


 

21:27, 01 вересня

Реактивний БпЛА на Бровари/Київ з півночі.


 

21:26, 01 вересня

Одещина – реактивний БпЛА на Ізмаїл.


 

21:20, 01 вересня

КАБи на Донеччину.


 

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