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24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну: Миколаїв частково без світла, в Одесі постраждала багатоповерхівка
13 вересня, 00:20
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"Шахеди" атакують Україну: Миколаїв частково без світла, в Одесі постраждала багатоповерхівка

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 13 вересня Росія продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили у кількох областях.

24 Канал повідомляє про рух ворожих безпілотників із посиланням на Повітряні сили.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

 

 

00:33, 13 вересня

Ударний БпЛА наближається до Старокостянтинова зі сходу.

00:31, 13 вересня

 Житомирщина: у районі Ружина ударний БпЛА – курс північно-західний.

00:31, 13 вересня

Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне.

00:27, 13 вересня

Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва

За словами голови ОВА Георгія Решетилова, частково знеструмлено декілька районів обласного центру.

Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання.

00:25, 13 вересня

За словами голови Одеської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару по Одесі пошкоджено багатоповерхівку. 

00:21, 13 вересня

Ударні БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини – курс західний.

00:16, 13 вересня

Знову вибух в Одесі. Місцеві канали уточнюють, що гучно було в Одеському районі.

00:10, 13 вересня

 Ударні БпЛА з півночі Сумщини на північ Чернігівщини – курс західний.

00:07, 13 вересня

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили ППО. 

00:05, 13 вересня

Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у напрямку Чорноморське з акваторії Чорного моря.

00:04, 13 вересня

У Києві й Одесі чули вибухи. 

00:01, 13 вересня

Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку центру Києва.

23:57, 12 вересня

Ще баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Одесу/Лиманка з Чорного моря.

23:56, 12 вересня

Баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Одесу/Лиманка з Чорного моря.

23:54, 12 вересня

Ударний БпЛА на Хмельниччині р-н Вовковниці курс західний.

23:52, 12 вересня

Ударний БпЛА в р-ні Погребище (Вінниччина) курс західний.

23:46, 12 вересня

Сумщина:

Ударні БпЛА в р-ні н.п. Кролевець, Конотоп, Буринь, Дубов'язівка курс західний;

23:42, 12 вересня

Чернігівщина:

  • Ударні БпЛА в р-ні Сновська, Седніва, Чернігова, Мена курс західний;
  • Ударні БпЛА в р-ні Коропа курс південний.
23:39, 12 вересня

Ударний БпЛА на Кременчук зі сходу.

23:28, 12 вересня

Баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Чорноморське з Чорного моря.

23:27, 12 вересня

Ударний БпЛА на Черкащині в р-ні Жажківа курс західний (Вінниччина).

23:26, 12 вересня

Ударний БпЛА на Вінниччині в р-ні Тиврова курс західний.

23:12, 12 вересня

Ввечері Росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії. 

Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

23:08, 12 вересня

Ударний БпЛА на Миколаїв з півночі.

23:05, 12 вересня

Ударний БпЛА над Київським водосховищем рухається у напрямку Житомирщини.

22:52, 12 вересня

Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне.

22:38, 12 вересня

Ударний БпЛА на Черкаси з півночі.

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