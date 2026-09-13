"Шахеди" атакують Україну: Миколаїв частково без світла, в Одесі постраждала багатоповерхівка

У ніч проти 13 вересня Росія продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили у кількох областях.

24 Канал повідомляє про рух ворожих безпілотників із посиланням на Повітряні сили.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили тривогу: дивіться на карті