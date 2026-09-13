"Шахеди" атакують Україну: Миколаїв частково без світла, в Одесі постраждала багатоповерхівка
У ніч проти 13 вересня Росія продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили у кількох областях.
24 Канал повідомляє про рух ворожих безпілотників із посиланням на Повітряні сили.
Де пролітають російські дрони?
Де оголосили тривогу: дивіться на карті
Ударний БпЛА наближається до Старокостянтинова зі сходу. Житомирщина: у районі Ружина ударний БпЛА – курс північно-західний. Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне. За словами голови ОВА Георгія Решетилова, частково знеструмлено декілька районів обласного центру. За словами голови Одеської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару по Одесі пошкоджено багатоповерхівку. Ударні БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини – курс західний. Знову вибух в Одесі. Місцеві канали уточнюють, що гучно було в Одеському районі. Ударні БпЛА з півночі Сумщини на північ Чернігівщини – курс західний. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили ППО. Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у напрямку Чорноморське з акваторії Чорного моря. У Києві й Одесі чули вибухи. Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку центру Києва. Ще баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Одесу/Лиманка з Чорного моря. Баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Одесу/Лиманка з Чорного моря. Ударний БпЛА на Хмельниччині р-н Вовковниці курс західний. Ударний БпЛА в р-ні Погребище (Вінниччина) курс західний. Сумщина: Ударні БпЛА в р-ні н.п. Кролевець, Конотоп, Буринь, Дубов'язівка курс західний; Чернігівщина: Ударний БпЛА на Кременчук зі сходу. Баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Чорноморське з Чорного моря. Ударний БпЛА на Черкащині в р-ні Жажківа курс західний (Вінниччина). Ударний БпЛА на Вінниччині в р-ні Тиврова курс західний. Ввечері Росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії. Ударний БпЛА на Миколаїв з півночі. Ударний БпЛА над Київським водосховищем рухається у напрямку Житомирщини. Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне. Ударний БпЛА на Черкаси з півночі.
Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва
Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання.
Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
Ударний БпЛА наближається до Старокостянтинова зі сходу.
Житомирщина: у районі Ружина ударний БпЛА – курс північно-західний.
Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне.
За словами голови ОВА Георгія Решетилова, частково знеструмлено декілька районів обласного центру.
За словами голови Одеської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару по Одесі пошкоджено багатоповерхівку.
Ударні БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини – курс західний.
Знову вибух в Одесі. Місцеві канали уточнюють, що гучно було в Одеському районі.
Ударні БпЛА з півночі Сумщини на північ Чернігівщини – курс західний.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили ППО.
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у напрямку Чорноморське з акваторії Чорного моря.
У Києві й Одесі чули вибухи.
Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку центру Києва.
Ще баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Одесу/Лиманка з Чорного моря.
Баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Одесу/Лиманка з Чорного моря.
Ударний БпЛА на Хмельниччині р-н Вовковниці курс західний.
Ударний БпЛА в р-ні Погребище (Вінниччина) курс західний.
Сумщина:
Ударні БпЛА в р-ні н.п. Кролевець, Конотоп, Буринь, Дубов'язівка курс західний;
Чернігівщина:
Ударний БпЛА на Кременчук зі сходу.
Баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" курсом на Чорноморське з Чорного моря.
Ударний БпЛА на Черкащині в р-ні Жажківа курс західний (Вінниччина).
Ударний БпЛА на Вінниччині в р-ні Тиврова курс західний.
Ввечері Росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії.
Ударний БпЛА на Миколаїв з півночі.
Ударний БпЛА над Київським водосховищем рухається у напрямку Житомирщини.
Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне.
Ударний БпЛА на Черкаси з півночі.