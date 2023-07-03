Вибухи у низці областей, окупанти знову атакували "Шахедами": хронологія 495 дня війни

Повномасштабна війна триває вже понад 16 місяців. Російські терористи вкотре вночі атакували мирні населені пункти України.
Про головні новини 3 червня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу та міжнародній арені, а також воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.
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У Хмельницькій області чутно вибухи. У Повітряних силах повідомили, що це робота ППО.02:19
Повітряні сили зазначили, що на Кіровоградщині чули звуки роботи ППО.02:17
Вибухи на Кіровоградщині.02:10
Заступник глави радбезу Росії Медведєв пригрозив Заходу ядерною зимою та третьою світовою війною.01:55
ЗМІ пишуть про вибухи на Запоріжжі.01:27
Стало відомо про вибухи на Миколаївщині та у Костянтинівці, що на Донеччині.01:20
Померла письменниця Вікторія Амеліна. На жаль, її так і не вдалося врятувати після удару Росії по піцерії
у Краматорську.01:11
Вибухи на Херсонщині.00:48
ЗМІ пишуть про вибухи на Миколаївщині та Дніпропетровщині.00:14
Напередодні українські захисники влучними ударами HIMARS знищили одразу 4 самохідні гаубиці "Мста-С".00:00
У Дніпропетровській та Запорізькій області оголосили тривогу. Згодом сирени пролунали також в низці інших регіонів.