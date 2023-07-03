Вибухи у низці областей, окупанти знову атакували "Шахедами": хронологія 495 дня війни

Повномасштабна війна триває вже понад 16 місяців. Російські терористи вкотре вночі атакували мирні населені пункти України.

Про головні новини 3 червня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу та міжнародній арені, а також воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.

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