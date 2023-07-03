Вибухи у низці областей, окупанти знову атакували "Шахедами": хронологія 495 дня війни

3 липня 2023, 06:28
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Повномасштабна війна триває вже понад 16 місяців. Російські терористи вкотре вночі атакували мирні населені пункти України.

Про головні новини 3 червня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу та міжнародній арені, а також воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.

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04:40 У Хмельницькій області чутно вибухи. У Повітряних силах повідомили, що це робота ППО.02:19 Повітряні сили зазначили, що на Кіровоградщині чули звуки роботи ППО.02:17 Вибухи на Кіровоградщині.02:10 Заступник глави радбезу Росії Медведєв пригрозив Заходу ядерною зимою та третьою світовою війною.01:55 ЗМІ пишуть про вибухи на Запоріжжі.01:27 Стало відомо про вибухи на Миколаївщині та у Костянтинівці, що на Донеччині.01:20 Померла письменниця Вікторія Амеліна. На жаль, її так і не вдалося врятувати після удару Росії по піцерії у Краматорську.01:11 Вибухи на Херсонщині.00:48 ЗМІ пишуть про вибухи на Миколаївщині та Дніпропетровщині.00:14 Напередодні українські захисники влучними ударами HIMARS знищили одразу 4 самохідні гаубиці "Мста-С".00:00 У Дніпропетровській та Запорізькій області оголосили тривогу. Згодом сирени пролунали також в низці інших регіонів.
Автор: Юлія Лобурак