Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: у яких регіонах є загроза атаки

Російські війська не зупиняються атакувати Україну різними повітряними цілями. Увечері 12 липня у небі вже перебувають кілька груп ударних безпілотників ворога.

Про рух російських дронів попереджають Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять "Шахеди"?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якомога швидше пройти до безпечного місця та перебувати там до відбою.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту