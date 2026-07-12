12 липня, 19:33
Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: у яких регіонах є загроза атаки
Російські війська не зупиняються атакувати Україну різними повітряними цілями. Увечері 12 липня у небі вже перебувають кілька груп ударних безпілотників ворога.
Про рух російських дронів попереджають Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз летять "Шахеди"?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якомога швидше пройти до безпечного місця та перебувати там до відбою.
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
БпЛА в напрямку Сум з південного сходу. Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (попередньо).
19:11, 12 липня
19:06, 12 липня
БпЛА в напрямку Сум з південного сходу.
Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (попередньо).