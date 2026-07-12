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24 Канал Новини України Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: у яких регіонах є загроза атаки
12 липня, 19:33
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Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: у яких регіонах є загроза атаки

Дарія Черниш

Російські війська не зупиняються атакувати Україну різними повітряними цілями. Увечері 12 липня у небі вже перебувають кілька груп ударних безпілотників ворога.

Про рух російських дронів попереджають Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять "Шахеди"?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якомога швидше пройти до безпечного місця та перебувати там до відбою.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

 

19:11, 12 липня

БпЛА в напрямку Сум з південного сходу.

19:06, 12 липня

Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (попередньо).

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