Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
12 червня, 22:44
1

Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Маргарита Волошина

Увечері у четвер, 12 червня, росіяни вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Харкові з-під завалів цивільного підприємства, атакованого 7 червня, дістали тіла 6 людей 

Де зараз дрони

 

22:45, 12 червня

"Шахеди" у напрямку Куп'янська.

22:32, 12 червня

Ворожі ударні БпЛА рухаються через Харківську область.