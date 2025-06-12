Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Увечері у четвер, 12 червня, росіяни вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба. Дивіться також У Харкові з-під завалів цивільного підприємства, атакованого 7 червня, дістали тіла 6 людей Де зараз дрони 22:45, 12 червня "Шахеди" у напрямку Куп'янська. 22:32, 12 червня Ворожі ударні БпЛА рухаються через Харківську область.