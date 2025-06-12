12 червня, 22:44
Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Увечері у четвер, 12 червня, росіяни вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз дрони
"Шахеди" у напрямку Куп'янська. Ворожі ударні БпЛА рухаються через Харківську область.
22:45, 12 червня
22:32, 12 червня
"Шахеди" у напрямку Куп'янська.
Ворожі ударні БпЛА рухаються через Харківську область.