Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України На Україну знову летять "Шахеди": де є найбільша загроза атаки
16 вересня, 20:08
4

На Україну знову летять "Шахеди": де є найбільша загроза атаки

Тетяна Бабич

Ворожа армія не припиняє терору мирного населення. Через російські повітряні цілі в українському небі для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ситуацію з дронами.

Що відомо про атаку?

Де тривога: дивіться на карті

 

21:00, 16 вересня

Реактивний БпЛА на Херсонщині у напрямку Кривого Рогу.

20:59, 16 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Мени (Чернгівщина) курс південний.

20:58, 16 вересня

Черкащина:
Реактивні БпЛА в р-ні н.п. Монастирище, Жашків та Лисянка північним курсом на Київщину.

20:34, 16 вересня

Миколаївщина:
Реактивний БпЛА кружляє навколо Веселинового

Одещина:
Реактивний БпЛА в р-ні Миколаївки курс північно-західний.

20:32, 16 вересня

Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Новомиргорода та на північному-сході курсом на захід.

20:30, 16 вересня

Ударний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава північним курсом.

20:00, 16 вересня

Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.

19:58, 16 вересня

КАБи на Дніпропетровщину.

19:58, 16 вересня

Пуски КАБ на північ Харківщини.

19:53, 16 вересня

Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Повітряна тривога Атака дронами-камікадзе