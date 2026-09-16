На Україну знову летять "Шахеди": де є найбільша загроза атаки
Ворожа армія не припиняє терору мирного населення. Через російські повітряні цілі в українському небі для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ситуацію з дронами.
Що відомо про атаку?
Де тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Херсонщині у напрямку Кривого Рогу. Реактивний БпЛА в р-ні Мени (Чернгівщина) курс південний. Черкащина: Миколаївщина: Одещина: Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Новомиргорода та на північному-сході курсом на захід. Ударний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава північним курсом. Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня. КАБи на Дніпропетровщину. Пуски КАБ на північ Харківщини. Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.
Реактивні БпЛА в р-ні н.п. Монастирище, Жашків та Лисянка північним курсом на Київщину.
Реактивний БпЛА кружляє навколо Веселинового
Реактивний БпЛА в р-ні Миколаївки курс північно-західний.
Реактивний БпЛА на Херсонщині у напрямку Кривого Рогу.
Реактивний БпЛА в р-ні Мени (Чернгівщина) курс південний.
Черкащина:
Миколаївщина:
Одещина:
Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Новомиргорода та на північному-сході курсом на захід.
Ударний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава північним курсом.
Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.
КАБи на Дніпропетровщину.
Пуски КАБ на північ Харківщини.
Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.