На Україну знову летять "Шахеди": де є найбільша загроза атаки

Ворожа армія не припиняє терору мирного населення. Через російські повітряні цілі в українському небі для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ситуацію з дронами.

Що відомо про атаку?

Де тривога: дивіться на карті