19 травня, 00:17
Росія знову запустила "Шахеди": куди летять ворожі дрони
Уночі 19 травня окупанти здійснили пуски ударних дронів. Перші групи БпЛА з'явилися з півночі.
За даними української розвідки, у ніч проти 19 травня окупанти готуються здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", передає 24 Канал.
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БпЛА в східній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
23:56, 18 травня
БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
БпЛА в східній та центральній частинах Харківщини, курс західний.