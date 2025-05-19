Росія знову запустила "Шахеди": куди летять ворожі дрони

Уночі 19 травня окупанти здійснили пуски ударних дронів. Перші групи БпЛА з'явилися з півночі.

За даними української розвідки, у ніч проти 19 травня окупанти готуються здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", передає 24 Канал.

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