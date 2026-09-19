Атака "Шахедів" на Україну триває: тривога лунає у Києві

У ніч проти 20 вересня окупанти атакували українські міста ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Росія дедалі частіше атакує Україну реактивними дронами, які можуть розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину та літати на висоті до 8 кілометрів.

Де пролітають російські безпілотники?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті