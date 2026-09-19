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24 Канал Новини України Атака "Шахедів" на Україну триває: тривога лунає у Києві
19 вересня, 20:00
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Атака "Шахедів" на Україну триває: тривога лунає у Києві

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 20 вересня окупанти атакували українські міста ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Росія дедалі частіше атакує Україну реактивними дронами, які можуть розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину та літати на висоті до 8 кілометрів.

Де пролітають російські безпілотники?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

 

20:01, 19 вересня

Київщина – реактивний БпЛА курсом на Вишневе/Київ із заходу.

19:44, 19 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.

19:43, 19 вересня

Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Юріївку курсом на північний захід.

19:42, 19 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Кропивницького зі сходу.

19:06, 19 вересня

Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині – у південно-західному напрямку

18:53, 19 вересня

Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини.

 

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