Атака "Шахедів" на Україну триває: тривога лунає у Києві
У ніч проти 20 вересня окупанти атакували українські міста ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Росія дедалі частіше атакує Україну реактивними дронами, які можуть розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину та літати на висоті до 8 кілометрів.
Де пролітають російські безпілотники?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Київщина – реактивний БпЛА курсом на Вишневе/Київ із заходу. Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Юріївку курсом на північний захід. Реактивний БпЛА у напрямку Кропивницького зі сходу. Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині – у південно-західному напрямку Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини.
Київщина – реактивний БпЛА курсом на Вишневе/Київ із заходу.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Юріївку курсом на північний захід.
Реактивний БпЛА у напрямку Кропивницького зі сходу.
Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині – у південно-західному напрямку
Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини.