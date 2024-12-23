По цілях працювали сили ППО: наслідки атаки на Київщину

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом перебувала Київська область.

Вночі проти 23 грудня в Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військові адміністрацію.

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Влучань не допустили

Відомо, що оборонці неба збили ворожі цілі. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– мовиться в повідомленні.

Водночас внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено лінію електромереж. Електропостачання оперативно відновили. У іншому районі пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та 3 автомобілі.

Крім цього, у будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі. Наслідки атаки продовжують фіксувати.

На Хмельниччині сили ППО знищили 5 ворожих дронів типу "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджено обладнання на підприємстві, постраждала одна людина, пошкоджено вікна в будинках та автомобіль.