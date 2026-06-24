Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза
Армія країни-терористки увечері 24 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА через північ Сумщини курсом на Чернігівщину. Загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району. Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь. Реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград. БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку. Ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі. Поранень дістали троє людей. Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи. Частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку. Сумщина: БпЛА на північному заході від Хотіні, курс – південно-західний (Миколаївка/Улянівка). БпЛА на західних околицях Херсона, курс – північно-східний. БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу. БпЛА на Харківщині на/повз Богодухів з півночі. БпЛА на Сумщині в напрямку Путивля. Миколаївщина: БпЛА з акваторії Чорного моря на/повз Очаків в північному напрямку.
Група БпЛА через північ Сумщини курсом на Чернігівщину.
Загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району.
Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь.
Реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград.
БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
Ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі.
Поранень дістали троє людей. Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи.
Частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку.
Сумщина: БпЛА на північному заході від Хотіні, курс – південно-західний (Миколаївка/Улянівка).
БпЛА на західних околицях Херсона, курс – північно-східний.
БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.
БпЛА на Харківщині на/повз Богодухів з півночі.
БпЛА на Сумщині в напрямку Путивля.
Миколаївщина: БпЛА з акваторії Чорного моря на/повз Очаків в північному напрямку.