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24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза
24 червня, 19:38
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Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки увечері 24 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Де летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:38, 24 червня

Група БпЛА через північ Сумщини курсом на Чернігівщину.

20:16, 24 червня

Загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району.

20:12, 24 червня

Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь.

Реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ.

19:05, 24 червня

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград.

БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

18:55, 24 червня

Ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі. 

Поранень дістали троє людей. Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи. 

Частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку.

18:53, 24 червня

Сумщина: БпЛА на північному заході від Хотіні, курс – південно-західний (Миколаївка/Улянівка).

18:46, 24 червня

БпЛА на західних околицях Херсона, курс – північно-східний.

18:25, 24 червня

БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.

17:47, 24 червня

БпЛА на Харківщині на/повз Богодухів з півночі.

17:39, 24 червня

БпЛА на Сумщині в напрямку Путивля.

17:25, 24 червня

Миколаївщина: БпЛА з акваторії Чорного моря на/повз Очаків в північному напрямку.

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