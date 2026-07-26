Атака "Шахедів" триває: які міста України – під загрозою

Увечері 26 липня окупанти запустили чергову хвилю ударних дронів по Україні. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Вдень ворог продовжував удари по цивільних об'єктах. Зокрема, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ в Чернігові, вбивши двох людей.

Де пролітають ворожі дрони?

У яких регіонах оголосили тривогу: дивіться на карті