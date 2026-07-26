Атака "Шахедів" триває: які міста України – під загрозою
Увечері 26 липня окупанти запустили чергову хвилю ударних дронів по Україні. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.
Вдень ворог продовжував удари по цивільних об'єктах. Зокрема, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ в Чернігові, вбивши двох людей.
Де пролітають ворожі дрони?
У яких регіонах оголосили тривогу: дивіться на карті
БпЛА у північно-західній частині Харківщини, курс на південь. КАБ на Запоріжжя! Повторно КАБи в напрямку Запоріжжя. БпЛА в напрямку Харкова з півночі. БпЛА на Запоріжжя з півдня. КАБ курс на Запоріжжя. БпЛА на Суми з півночі. КАБи на Запорізьку область. БпЛА на Запоріжжя з півдня. Реактивний БпЛА на Чернігів із заходу. Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з півдня. У Чернігові зафіксовано падіння уламків БпЛА на проїжджу частину по вулиці Прикордонників. Внаслідок падіння виникла пожежа У Сумах пролунав вибух. БпЛА на Суми з півночі. Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півдня. Реактивний БпЛА курсом на Чернігів. Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч південним курсом.
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БпЛА на Суми з півночі.
КАБи на Запорізьку область.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА на Чернігів із заходу.
Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
У Чернігові зафіксовано падіння уламків БпЛА на проїжджу частину по вулиці Прикордонників. Внаслідок падіння виникла пожежа
У Сумах пролунав вибух.
БпЛА на Суми з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.
Реактивний БпЛА курсом на Чернігів.
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч південним курсом.