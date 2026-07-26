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24 Канал Новини України Атака "Шахедів" триває: які міста України – під загрозою
26 липня, 21:37
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Атака "Шахедів" триває: які міста України – під загрозою

Анастасія Колеснікова

Увечері 26 липня окупанти запустили чергову хвилю ударних дронів по Україні. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Вдень ворог продовжував удари по цивільних об'єктах. Зокрема, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ в Чернігові, вбивши двох людей.

Де пролітають ворожі дрони?

У яких регіонах оголосили тривогу: дивіться на карті

 

 

22:28, 26 липня

БпЛА у північно-західній частині Харківщини, курс на південь.

22:24, 26 липня

КАБ на Запоріжжя!

22:20, 26 липня

Повторно КАБи в напрямку Запоріжжя. 

22:17, 26 липня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

22:10, 26 липня

БпЛА на Запоріжжя з півдня. 

КАБ курс на Запоріжжя.

21:58, 26 липня

БпЛА на Суми з півночі.

21:51, 26 липня

КАБи на Запорізьку область.

21:46, 26 липня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:41, 26 липня

Реактивний БпЛА на Чернігів із заходу.

21:41, 26 липня

Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

21:36, 26 липня

У Чернігові зафіксовано падіння уламків БпЛА на проїжджу частину по вулиці Прикордонників. Внаслідок падіння виникла пожежа

21:34, 26 липня

У Сумах пролунав вибух.

21:32, 26 липня

БпЛА на Суми з півночі.

21:31, 26 липня

  • КАБи на північ Харківщини.
  • КАБи на Донеччині, курс на схід Дніпропетровщини.
21:22, 26 липня

Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.

21:18, 26 липня

Реактивний БпЛА курсом на Чернігів.

21:12, 26 липня

Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч південним курсом.

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