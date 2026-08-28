Росія продовжує тероризувати Україну реактивними "Шахедами": у яких областях загроза удару
Росія протягом 28 липня запускала дрони по українських регіонах. Увечері російські реактивні "Шахеди" знову фіксують у різних містах України.
24 Канал з посиланням на Повітряні сили України розповідає про рух БпЛА. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза удару – перебувайте в укритті.
Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Група реактивних БпЛА на Полтавщині, курс на населений пункт Глобине Група реактивних БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину. Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (водосховище) Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний, повз Павлоград Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Глеваху/Калинівку. Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ. БпЛА південніше Дніпра, курс західний. БпЛА курсом на Суми з півночі.
Група реактивних БпЛА на Полтавщині, курс на населений пункт Глобине
Група реактивних БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (водосховище)
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний, повз Павлоград
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Глеваху/Калинівку.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ.
БпЛА південніше Дніпра, курс західний.
БпЛА курсом на Суми з півночі.