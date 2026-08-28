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24 Канал Новини України Росія продовжує тероризувати Україну реактивними "Шахедами": у яких областях загроза удару
28 серпня, 21:19
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Росія продовжує тероризувати Україну реактивними "Шахедами": у яких областях загроза удару

Юлія Харченко

Росія протягом 28 липня запускала дрони по українських регіонах. Увечері російські реактивні "Шахеди" знову фіксують у різних містах України.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили України розповідає про рух БпЛА. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза удару – перебувайте в укритті.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

 

21:53, 28 серпня

Група реактивних БпЛА на Полтавщині, курс на населений пункт Глобине

21:38, 28 серпня

Група реактивних БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину

21:36, 28 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

21:27, 28 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.

21:26, 28 серпня

Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (водосховище)

21:26, 28 серпня

Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний, повз Павлоград

20:46, 28 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

20:45, 28 серпня

Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Глеваху/Калинівку.

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ.

20:45, 28 серпня

БпЛА південніше Дніпра, курс західний.

БпЛА курсом на Суми з півночі.

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