Росія продовжує тероризувати Україну реактивними "Шахедами": у яких областях загроза удару

Росія протягом 28 липня запускала дрони по українських регіонах. Увечері російські реактивні "Шахеди" знову фіксують у різних містах України.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили України розповідає про рух БпЛА. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза удару – перебувайте в укритті.

Де фіксують ударні дрони?

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