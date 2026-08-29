Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія запустила по Україні нову хвилю "Шахедів": де зараз небезпечно
29 серпня, 20:46
2

Росія запустила по Україні нову хвилю "Шахедів": де зараз небезпечно

Вероніка Соцкова

Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Протягом дня Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА, зокрема реактивних дронів, у напрямку різних областей.

24 Канал стежить за ситуацією та в режимі реального часу оновлює інформацію про рух безпілотників і повітряні тривоги.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

 

 

20:50, 29 серпня

Кіровоградщина: БпЛА – курсом на н.п. Помічна з півдня.

20:35, 29 серпня

Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на/повз Лохвицю з півдня.

20:25, 29 серпня

Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на Миргород з півдня.


 

20:05, 29 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.


 

20:01, 29 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

Пов'язані теми:

Новини України Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога Атака дронами-камікадзе Дрони