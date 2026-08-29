Росія запустила по Україні нову хвилю "Шахедів": де зараз небезпечно

Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Протягом дня Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА, зокрема реактивних дронів, у напрямку різних областей.

24 Канал стежить за ситуацією та в режимі реального часу оновлює інформацію про рух безпілотників і повітряні тривоги.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті