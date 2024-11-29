Росія вкотре запустила"Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
29 листопада 2024, 22:03Читать новость на русском
Російська армія ввечері 29 листопада запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються БпЛА
Сумщина – загроза ударних БпЛА.
21:39, 29 листопада
Сумщина – загроза ударних БпЛА.