Росія вкотре запустила"Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

29 листопада 2024, 22:03
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Автор: Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 29 листопада запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:39, 29 листопада

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