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24 Канал Новини України Росія атакує Україну дронами: у Харкові прогриміли вибухи, де оголошено загрозу БпЛА
7 червня, 21:36
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Росія атакує Україну дронами: у Харкові прогриміли вибухи, де оголошено загрозу БпЛА

Юлія Харченко

Російська армія знову запустила безпілотники, які атакують міста Україні. У частині областей оголошена повітряна тривога, лунають перші вибухи.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух ворожих БпЛА на території України.

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21:27, 07 червня

Реактивні БпЛА на Сумщині – курсом на Конотоп

21:17, 07 червня

Нова група реактивних БпЛА з Курської області – на Сумщину.

21:07, 07 червня

КАБи на схід Сумщини!

21:06, 07 червня

  • БпЛА на Дніпро з півдня.
  • БпЛА з Чорного моря – на Одещину, курсом на Чорноморське, Лиманку.
21:03, 07 червня

  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА на Павлоград із південного заходу.
  • БпЛА на Лозову зі сходу.
20:53, 07 червня

БпЛА з Чорного моря – на Одещину, курсом на Затоку, Кароліно-Бугаз.

20:51, 07 червня

КАБи на схід Сумщини!

20:50, 07 червня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

20:49, 07 червня

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20:49, 07 червня

БпЛА із Запорізької області – на Дніпропетровську, курсом на Синельникове.

20:46, 07 червня

БпЛА на сході Харківщини – курсом на Ізюм, Балаклію.

20:39, 07 червня

БпЛА на Харків з півночі.

20:28, 07 червня

Група БпЛА з Чорного моря – курсом на Одещину.

20:26, 07 червня

Група БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курсом на Сновськ, Мену.

19:32, 07 червня

  • БпЛА на Павлоград з південного заходу.
  • Реактивні БпЛА на Сумщині – курсом на Путивль, Буринь, Конотоп.
19:31, 07 червня

Група реактивних БпЛА з Курської області – на Сумщину

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Повітряна тривога Повітряні сили ЗСУ Атака дронами-камікадзе