Росія атакує Україну дронами: у Харкові прогриміли вибухи, де оголошено загрозу БпЛА

Російська армія знову запустила безпілотники, які атакують міста Україні. У частині областей оголошена повітряна тривога, лунають перші вибухи.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух ворожих БпЛА на території України. Дивіться також Це ключовий елемент перемоги, – британський полковник назвав велике досягнення України Де фіксують ворожі дрони? Повітряна тривога в регіонах: дивіться на карті 21:27, 07 червня Реактивні БпЛА на Сумщині – курсом на Конотоп 21:17, 07 червня Нова група реактивних БпЛА з Курської області – на Сумщину. 21:07, 07 червня КАБи на схід Сумщини! 21:06, 07 червня БпЛА на Дніпро з півдня.

БпЛА з Чорного моря – на Одещину, курсом на Чорноморське, Лиманку. 21:03, 07 червня БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на Павлоград із південного заходу.

БпЛА на Лозову зі сходу. 20:53, 07 червня БпЛА з Чорного моря – на Одещину, курсом на Затоку, Кароліно-Бугаз. 20:51, 07 червня КАБи на схід Сумщини! 20:50, 07 червня Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! 20:49, 07 червня У Харкові влучання FPV-дрона у Київському районі, – Терехов. 20:49, 07 червня БпЛА із Запорізької області – на Дніпропетровську, курсом на Синельникове. 20:46, 07 червня БпЛА на сході Харківщини – курсом на Ізюм, Балаклію. 20:39, 07 червня БпЛА на Харків з півночі. 20:28, 07 червня Група БпЛА з Чорного моря – курсом на Одещину. 20:26, 07 червня Група БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курсом на Сновськ, Мену. 19:32, 07 червня БпЛА на Павлоград з південного заходу.

Реактивні БпЛА на Сумщині – курсом на Путивль, Буринь, Конотоп. 19:31, 07 червня Група реактивних БпЛА з Курської області – на Сумщину