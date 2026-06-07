Росія атакує Україну дронами: у Харкові прогриміли вибухи, де оголошено загрозу БпЛА
Російська армія знову запустила безпілотники, які атакують міста Україні. У частині областей оголошена повітряна тривога, лунають перші вибухи.
24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух ворожих БпЛА на території України.
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Де фіксують ворожі дрони?
Повітряна тривога в регіонах: дивіться на карті
Реактивні БпЛА на Сумщині – курсом на Конотоп
Нова група реактивних БпЛА з Курської області – на Сумщину.
КАБи на схід Сумщини!
- БпЛА на Дніпро з півдня.
- БпЛА з Чорного моря – на Одещину, курсом на Чорноморське, Лиманку.
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на Павлоград із південного заходу.
- БпЛА на Лозову зі сходу.
БпЛА з Чорного моря – на Одещину, курсом на Затоку, Кароліно-Бугаз.
КАБи на схід Сумщини!
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
У Харкові влучання FPV-дрона у Київському районі, – Терехов.
БпЛА із Запорізької області – на Дніпропетровську, курсом на Синельникове.
БпЛА на сході Харківщини – курсом на Ізюм, Балаклію.
БпЛА на Харків з півночі.
Група БпЛА з Чорного моря – курсом на Одещину.
Група БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курсом на Сновськ, Мену.
- БпЛА на Павлоград з південного заходу.
- Реактивні БпЛА на Сумщині – курсом на Путивль, Буринь, Конотоп.
Група реактивних БпЛА з Курської області – на Сумщину