Атака "Шахедів" розпочалася, в Одесі чули вибухи: для яких областей України є загроза
Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу.
Надвечір 8 березня окупанти розпочали атаку безпілотниками. Також Повітряні сили повідомили про загрозу балістики. Вибухи чули в Одесі.
Де летять ракети і дрони?
В Одесі знову чули вибух. Швидкісна ціль на Одещину. Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога. БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор – Гадяч). Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин. Харків – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях! Вибухи в Одесі. Швидкісна ціль на Одещину. Загроза застосування балістичного озброєння. Сумщина: БпЛА в напрямку на/повз Улянівка/Миколаївка з північного сходу. Харківщина: БпЛА на Дніпропетровщині, повз Перещепине, Черкаське – курс північний. БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське. БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Синельникове.
