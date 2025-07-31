Росія використала так звані реактивні "Шахеди" під час атаки на Київ. Крім цього, окупанти били ракетами, на жаль, кількість загиблих зросла до 11, серед них 6-річний хлопчик.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що жорстокості росіян просто немає меж. Але такі терористичні атаки лише підтверджують слабкість окупантів, які воюють з мирним населенням.

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Росія має відповісти за злочини

Надії додає те, що українські спецслужби працюють на високому рівні та знайдуть кожного злочинця, який запускав дрони й ракети по мирних містах. Україна вже неодноразово довела, що відповідальності не уникне жоден окупант та їхні посібники.

Щодо "Шахедів" з додатковими реактивними двигунами, то це досить небезпечна зброя. Вони можуть йти в піке, швидше долітають, є більш маневровими, їх важко збивати. Відповідно загроза від них серйозніша.

Була надія, що через війну Ірану та Ізраїлю буде менше проблем з дронами. Але Китай передає Росії реактивні двигуни, які потім складають в Єлабузі. Саме їх запускають по українських дітях.

Сьогодні загинула дитина. Я сам батько маленької дитини й кожного разу за це боюся найбільше. Моя дитина втрачає дитинство, вона ростиме й розумітиме, що таке ракети, "Шахеди". Це те, що ми ніколи не пробачимо Росії і будемо мстити все життя,

– сказав офіцер.

Нагадаємо, одна з російських ракет влучила просто у житловий багатоквартирний будинок у Києві. Люди опинилися під бетонними завалами. Рятувальна операція з визволення одного чоловіка тривала 3 години. На місцях влучань виникли пожежі ще задовго до ракетної атаки. Все через обстріли безпілотників.