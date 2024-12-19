Уламки впали на залізницю: що відомо про наслідки удару "Шахедами" по Київщині

У ніч проти 19 грудня Росія вкотре атакувала Київщину дронами-камікадзе. Через небезпеку тривога була аж 9 годин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Руслана Кравченка.

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Які наслідки атаки на Київщині

Протягом 9 годин на Київщині була тривога через загрозу ударів БпЛА. Сили ППО відбили ворожу атаку та знищили усі повітряні цілі, якими російські загарбники атакували регіон.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Також не було допущено влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури.

Втім, унаслідок падіння збитих дронів є пошкодження. Так, в одному з населених пунктів Київської області постраждав приватний будинок. Там вибито скління та пошкоджено паркан.

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Унаслідок інциденту залізницю перекрили, щоб вилучити уламки залізниці. Пожежі чи пошкодження не зафіксували, й нині рух колією вже відновлено.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 грудня російська армія випустила по території України 85 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 45 з них, ще 40 – локаційно втрачено. Загалом, сили ППО відбивали ворожу атаку у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Також уночі противник завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" і керованою авіаційною ракетою Х-59/69. Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв і постраждалих.