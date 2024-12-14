Виникла пожежа: куди впали уламки ворожих дронів під час атаки по Київщині

Російські війська не припиняють атакувати дронами Київську область. Так, ще з вечора 13 грудня і цієї ночі в регіоні тричі оголошували тривогу.

По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави Київської ОВА Руслана Кравченка.

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Атака на Київщину

Кравченко повідомив, що в області працювали сили ППО. За його словами, є збиті цілі. Він розповів, чи є потерпілі.

На щастя, потраждалих серед населення немає.

Зазначається, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль,

– ідеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що пожежу, яка виникла, була ліквідована. За його словами, оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.