Атака "Шахедів" на Миколаїв: постраждало подружжя, пошкоджені енергооб'єкти

Упродовж минулої доби ворог атакував Миколаївську область "Шахедами". Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. ️

У ніч проти 23 лютого в області було знешкоджено 8 ударних БпЛА. Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім.

Які наслідки атаки Росії на Миколаївщину?

У Миколаєві унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення отримали подружжя – 58-річні чоловік та жінка. Їх госпіталізуали. Стан постраждалих стабільний – середньої тяжкості.

Також пошкоджено 8 приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль.

Руйнувань зазнали й енергооб'єкти. Станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.

У Баштанському районі "Шахеди" пошкодили об'єкти транспортної та промислової інфраструктури у Снігурівській громаді.

У Миколаївському районі ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду.

Що відомо про російський обстріл України 23 лютого?