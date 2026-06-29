"Шахеди" знову б'ють по Україні, тривога – у низці областей: куди летять дрони зараз
Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників, увечері 29 червня повідомили про пуски нових груп. У зв'язку з цим у частині областей вже оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.
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Куди летять "Шахеди"?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Реактивні ударні БпЛА в районі Енергодару. Ударні БпЛА на півночі, заході та півдні Харківщини. Ударні БпЛА південно-східніше від Полтави курс південний. Ударні БпЛА з півдня на Запоріжжя. Ударні БпЛА з Чорного моря північним курсом у напрямку Миколаївщини.
Реактивні ударні БпЛА в районі Енергодару.
Ударні БпЛА на півночі, заході та півдні Харківщини.
Ударні БпЛА південно-східніше від Полтави курс південний.
Ударні БпЛА з півдня на Запоріжжя.
Ударні БпЛА з Чорного моря північним курсом у напрямку Миколаївщини.