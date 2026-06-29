"Шахеди" знову б'ють по Україні, тривога – у низці областей: куди летять дрони зараз

Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників, увечері 29 червня повідомили про пуски нових груп. У зв'язку з цим у частині областей вже оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.

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Куди летять "Шахеди"?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті