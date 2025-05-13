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24 Канал Новини України Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
13 травня, 23:02
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Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Ярослав Погончук

Росія продовжує ігнорувати пропозицію України на 30-денне припинення вогню та запускати "Шахеди" по мирних містах України. Через це у ніч на 14 травня в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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23:03, 13 травня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

22:34, 13 травня

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22:19, 13 травня

Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.