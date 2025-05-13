13 травня, 23:02
Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
Росія продовжує ігнорувати пропозицію України на 30-денне припинення вогню та запускати "Шахеди" по мирних містах України. Через це у ніч на 14 травня в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південний. Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
23:03, 13 травня
22:34, 13 травня
22:19, 13 травня
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південний.
Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.