18 лютого, 22:55
Ворожі дрони знову атакують Україну: по яких регіонах вони можуть вдарити
Звечора 18 лютого російські війська знову тероризують Україну своїми ударними БпЛА. У кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки з повітря.
Про напрямок руху російських дронів та небезпеку для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз летять дрони?
Подекуди в країні лунає тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Мени. Чернігівщина, БпЛА у напрямку Батурина, Корюківки.
21:58, 18 лютого
18:22, 18 лютого
