Ворожі дрони знову атакують Україну: по яких регіонах вони можуть вдарити

Звечора 18 лютого російські війська знову тероризують Україну своїми ударними БпЛА. У кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки з повітря.

Про напрямок руху російських дронів та небезпеку для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз летять дрони? Подекуди в країні лунає тривога: дивіться на карті 21:58, 18 лютого БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Мени. 18:22, 18 лютого Чернігівщина, БпЛА у напрямку Батурина, Корюківки.