18 лютого, 22:55
Ворожі дрони знову атакують Україну: по яких регіонах вони можуть вдарити

Дарія Черниш

Звечора 18 лютого російські війська знову тероризують Україну своїми ударними БпЛА. У кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки з повітря.

Про напрямок руху російських дронів та небезпеку для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз летять дрони?

Подекуди в країні лунає тривога: дивіться на карті

 

21:58, 18 лютого

БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Мени.

18:22, 18 лютого

Чернігівщина, БпЛА у напрямку Батурина, Корюківки.