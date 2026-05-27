Storm Shadow вгатили по штабу Повітряних сил Росії в Криму: будівлю пошкоджено

Близько 5:00 27 травня Сили оборони України атакували крилатими ракетами Storm Shadow штаб ВПС Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Унаслідок вибухів пошкоджено будівлі та вибито вікна в навколишніх житлових будинках.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Атаковано штаб ВПС Чорноморського флоту Росії

Під удар Сил оборони міг потрапити тимчасовий штаб ВПС Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі на вулиці Гоголя. Тоді як 22 вересня 2023 року було уражено основну будівлю головного штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі на вулиці Вороніна, 2.

Водночас окупаційна влада стверджує, що під час атаки в цьому районі ракета нібито пошкодила покинуту адміністративну будівлю.

У сусідніх житлових багатоквартирних будинках від ударної хвилі пошкоджено вікна, кількість пошкоджень уточнюється,

– додали окупанти.

Разом із тим телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що до місць пожеж у Севастополі їхали машини швидкої допомоги. Вулицю Гоголя біля штабу перекрили для руху авто.

Зауважимо, що в ніч проти 27 травня вибухи гриміли й на ТОТ Сімферополя.

Українські дрони атакують Росію

Вночі 27 травня ударні дрони вгатили по Таганрогу – OSINT-аналітики встановили, що атака та займання, ймовірно сталися на території об'єкта технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки. Водночас місцеві стверджують, що чули прильот, після якого над об'єктом здійнявся густий стовп диму.

Через загрозу удару дронів та ракет повітряну тривогу тієї ж ночі оголосили й у Воронежі. Місцеві чули вибухи, однак наразі невідомо, що саме потрапило під удар.

Натомість у Туапсе дрони вгатили по нафтобазі Туапсинського нафтопереробного заводу компанії "Роснефть" – там помітили масштабну пожежу та густий дим.