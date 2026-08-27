У російському Башкортостані палає склад Ozon: компанія поскаржилася на атаку дронів

У четвер, 27 серпня, безпілотники атакували російський Башкортостан. Там, у Благовіщенську, розташований склад другого за величиною маркетплейсу країни-агресорки – Ozon.

На об'єкті спалахнула пожежа. Кадри горіння складу потрапили в мережу.

Що відомо про атаку на склади Ozon?

У компанії поскаржилися на спроби атак на логістичні комплекси Ozon в Оренбурзі та Уфі. Там зазначили, що в Оренбурзі загоряння нібито не сталося, об'єкт уже відновив роботу, однак на добу обмежили прийом FBS-відправлень.

При цьому, логістичний комплекс в Уфі зазнав незначних пошкоджень і тимчасово не працює через необхідність додаткового огляду території. Поставки продавців туди наразі не приймають, а вантажі в дорозі перенаправляють на інші об'єкти.

А от у Благовіщенську ситуація інакша – там над атакованим об'єктом здіймається дим.



Атака на склад Ozon у Башкортостані / Фото очевидців

До речі, перший удар по інфраструктурі Ozon українські військові завдали 22 серпня. Відтоді атаки зазнали логістичний комплекс компанії в Чапаєвську Самарської області, об'єкти Ozon в Оренбурзькій області та ще 3 склади компанії. А перед цим СОУ успішно уразили близько 15 складів Wildberries.

Зокрема, у ніч на 24 серпня Дагестан атакували безпілотники. У селищі Тюбе після удару спалахнув великий логістичний комплекс Ozon, розташований на території промислового парку "Тюбе". Площа об'єкта становить близько 130 тисяч квадратних метрів. Після атаки там виникла масштабна пожежа, дим від якої було видно на відстані понад 10 кілометрів.

Показово, що президент Фінляндії Александр Стубб підтримує далекобійні атаки українських військових. Він вважає, що таким способом можна змусити Росію до переговорів.