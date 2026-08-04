У Ленінградській області загорілися склади після атаки БпЛА: мішенню знову міг бути Wildberries

У вівторок, 4 серпня, безпілотники завітали до Ленінградської області Росії. У селищі Красний Бор під атаку могли потрапити складські приміщення маркетплейсу Wildberries.

Удар дронів підтвердив місцевий губернатор Олександр Дрозденко. Тим часом у мережі вже з'являються кадри наслідків атаки.

Що відомо про атаку на Ленінградську область?

За словами губернатора, в області нібито збили 15 дронів. При цьому, влада визнала, що в складській зоні, поряд із населеним пунктом Красний Бор, зафіксовано "пошкодження".

Атака на складські приміщення в Ленінградській області: дивіться фото очевидців

Судячи зі світлин і відео в мережі, пошкодження доволі серйозне, адже над об'єктом підіймається стовп диму, який видно здалеку. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що атака припала на склади Wildberries.

Ураження об'єкта в Ленінградській області: дивіться відео

До слова, Astra зазначає, що в Красному Бору розташовані декілька логістичних комплексів, зокрема маркетплейсу Wildberries площею 154 000 квадратних метри.

Красний Бор огорнутий чорним димом після удару по складах: дивіться відео

Зауважимо, 4 серпня в підмосковному Чехові пролунало кілька вибухів після того, як у небі над районом зафіксували безпілотники. Згодом неподалік великого логістичного комплексу Wildberries спалахнула пожежа, а над складськими будівлями здійнявся густий стовп чорного диму.

Раніше склади маркетплейсу неодноразово потрапляли під удари безпілотників. Атаки відбувалися, зокрема, у Володимирській, Самарській областях.

Так, логістичний хаб у Новосімейкино був одним із ключових мостів між європейською та азійською частинами Росії. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив атаку на Wildberries і зазначив, що посилки на Уралі й у Сибіру чекати не варто.