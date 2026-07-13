105 суден за 8 діб: "Мадяр" розповів про успіхи операції "Молочка"

Уночі Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії. Загалом за перші дні липня було атаковано понад сотня російських плавзасобів.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді похвалився успіхами операції "Молочка".

Що відомо про удари України по російських кораблях в Азовському морі?

Уночі 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.

Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобам.

За словами майора, операція "Молочка" триватиме, допоки усі судна російського тіньового флоту не будуть знищені в Азовському морі.

Хронологія ударів по суднах Росії за 8 діб: дивіться відео

Також "Мадяр" повідомив про наслідки операції "Кримський рубильник off", проведеної 12 – 13 липня.

У Криму та на решті окупованих територій було атаковано 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності і стратегічний вузол енергомосту "Кубань – Крим". Це вже друга атака на нього за останні 48 годин.

Окрім того, знищено 4 елементи ППО:

пускову установку С-400 "Тріумф";

ЗРК "Тор";

2 комплекси РЛС.

За минулу добу "Птахи Мадяра" у тактичній глибині всього фронту відпрацювали по 1725 цілях.

Після українських ударів по російських суднах активність флоту Росії в Азовському морі різко знизилася. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, кількість суден з увімкненими AIS-транспондерами скоротилася з 267 наприкінці червня до 120 станом на 11 липня – приблизно на 55%. Біля Керчі кількість таких суден зменшилася на 75% – із 37 до 9.

Частина кораблів вийшла в Чорне море, інші відправили на ремонт або зберігання.

Також Росія тимчасово зупинила рух Донсько-Азовським каналом і перестала приймати заявки на прохід через Керченську протоку. Це може ускладнити експорт російської пшениці, через що біржові ціни на неї вже зросли майже на 4%.