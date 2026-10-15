Біля берегів Румунії дрон атакував цивільний танкер: виникала пожежа

У територіальних водах Румунії невідомий безпілотник атакував комерційний танкер YARA J. Черговий напад на цивільне судно в Чорному морі стався приблизно за 10 морських миль від портового міста Суліна.

Про черговий напад в акваторії Чорного моря повідомляють Cedar News та Maritime.bg.

Які наслідки атаки

Невстановлений дрон атакував танкер YARA J під прапором Коморських Островів. Він подав сигнал тривоги близько 20:00 за місцевим часом.

Внаслідок удару на цивільному судні спалахнула пожежа, проте команді вдалося самотужки ліквідувати вогонь. Двигуни танкера вціліли і залишилися у справному стані, що дозволило йому продовжити рух.

На борту комерційного судна перебували 17 моряків – громадяни Сирії, Індії та Ірану. За попередніми даними, ніхто з них не постраждав, увесь екіпаж залишився на судні.

Після інциденту YARA J власним ходом вирушила до румунського порту Констанца.

Останнім часом кількість подібних інцидентів у регіоні збільшилася. Кількома днями раніше дрони атакували два судна біля Болгарії. Тоді вантажне судно ALFA WATAN пішло на дно, а корабель ABLE загорівся.

Через обстріли флоту Болгарія просить ЄС і НАТО про допомогу. Прем'єр-міністр країни Румен Радев наголосив на необхідності ретельного розслідування, адже походження запущених безпілотників часто залишається невідомим.

Нагадаємо, що небезпека змушує судновласників витрачатись на безпеку. Зокрема, захист від дронів може коштувати до 500 тисяч доларів. Компанії змушені купувати радари та засоби глушіння, щоб вберегти екіпажі та вантажі від загрози в морі.