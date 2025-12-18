Укр Рус
18 грудня, 10:19
2

Росія вдарила дронами по закладу освіти у Сумах: чи є постраждалі

Дарія Черниш
Основні тези
  • Вночі 18 грудня Росія вдарила дронами по Сумах, пошкоджено заклад освіти.
  • Вибито понад сотню вікон, постраждав охоронець.

Вночі 18 грудня Росія вдарила "Шахедами" по Сумах. Внаслідок обстрілу одного з закладів освіти є постраждалий та пошкодження будівель.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконуючого обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Які наслідки атаки на Суми?

Як повідомили у Сумській міськраді, вночі 18 грудня росіяни вдарили по місту безпілотниками типу "Герань-2". Під ворожим обстрілом опинився заклад освіти. 

Внаслідок влучання постраждав охоронець. Йому надають необхідну медичну допомогу у лікарні. 

Також відомо, що вибито понад сотню вікон, зокрема й у прилеглих житлових будинках. Наразі служби ліквідують наслідки атаки.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені комунальні підприємства, громадські організації та благодійні фонди,
– додав Кобзар.

Які ще регіони атакувала Росія?