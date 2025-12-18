Росія вдарила дронами по закладу освіти у Сумах: чи є постраждалі
- Вночі 18 грудня Росія вдарила дронами по Сумах, пошкоджено заклад освіти.
- Вибито понад сотню вікон, постраждав охоронець.
Вночі 18 грудня Росія вдарила "Шахедами" по Сумах. Внаслідок обстрілу одного з закладів освіти є постраждалий та пошкодження будівель.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконуючого обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзаря.
Які наслідки атаки на Суми?
Як повідомили у Сумській міськраді, вночі 18 грудня росіяни вдарили по місту безпілотниками типу "Герань-2". Під ворожим обстрілом опинився заклад освіти.
Внаслідок влучання постраждав охоронець. Йому надають необхідну медичну допомогу у лікарні.
Також відомо, що вибито понад сотню вікон, зокрема й у прилеглих житлових будинках. Наразі служби ліквідують наслідки атаки.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені комунальні підприємства, громадські організації та благодійні фонди,
– додав Кобзар.
Які ще регіони атакувала Росія?
Також під ворожим ударом була Черкащина. Там ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали люди.
Внаслідок атаки КАБів на Запоріжжя пошкоджено гаражний кооператив. Ударною хвилею також понівечено сусідню багатоповерхівку.
Загалом вночі Росія запустила по Україні 82 ударні дрони. Сили ППО знищили 63 з них. Водночас стались влучання 19 безпілотників у 12 локаціях.