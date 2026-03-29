Росія вдарила по Конотопу: пошкоджено житлові будинки
У Конотопі на Сумщині 29 березня зафіксували ворожий удар. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
Що відомо про атаку на місто?
У місті Конотоп на Сумщині 29 березня зафіксували ворожий удар, унаслідок якого пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Маємо приліт. Цивільна інфраструктура та житловий фонд міста… Це терористичний акт з боку москвитів!
– написав мер.
Наразі деталі щодо масштабів руйнувань уточнюються. Інформації про постраждалих станом на момент повідомлення не оприлюднено.
Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
Які ще міста постраждали внаслідок ударів?
Увечері 28 березня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголосили у кількох областях, атака продовжилася вночі та вранці 29 березня.
У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок. Унаслідок вибухової хвилі чоловік 1959 року народження отримав травми від уламків скла. На щастя, поранення незначні – госпіталізація не знадобилася, всю необхідну допомогу йому надали на місці.
О 21:01 28 березня у Хмельницькій області, та по всій Україні, оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона зі злетом МіГ-31К у Росії. А вже близько 21:08 звуки вибухів чули у Хмельницькій області. Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки.