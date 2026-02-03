Укр Рус
24 Канал Новини України На Сумщині ворог поцілив у житлові будинки та школу, постраждала й енергетика
3 лютого, 03:52
2

На Сумщині ворог поцілив у житлові будинки та школу, постраждала й енергетика

Олесь Друкач
Основні тези
  • Внаслідок повітряного удару на Сумщині постраждали багатоквартирні будинки, школа та інфраструктура, зокрема у Сумах.
  • У Конотопі пошкоджено енергопостачання, один приватний будинок зруйнований, інформацію про постраждалих уточнюють.

Російська армія завдала комбінованого повітряного удару по Україні вночі 3 лютого. Серед цілей були й міста Сумської області.

Про наслідки атаки повідомив секретар міської ради Сум Артем Кобзар. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.

Дивіться також Небо над Україною заполонили російські БпЛА та ракети: куди вони летять 

Які наслідки ударів ворога по Сумській області 3 лютого?

Унаслідок масованої комбінованої повітряної атаки, до якої вдалася Росія вночі 3 лютого проти України, постраждали Суми

За інформацією міської влади, є влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі міста на різних вулицях. Попередньо, постраждалих чи загиблих немає. 

Влучання у 7 поверх багатоповерхівки пошкодило постачання теплової енергії, вибито вікна. Влучання по 4 поверху іншого будинку спричинило загоряння, пошкоджено балкон та вікна. 

Також є наслідки у Конотопі. Відомо про пошкодження школи, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Один приватний житловий будинок зруйнований, люди живі. 

Загалом щодо постраждалих інформацію уточнюють. А от "світла буде менше", як зауважив міський голова Артем Семеніхін у соцмережах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще є наслідки масованої атаки?

  • У Києві фіксують пошкодження кількох житлових багатоповерхівок і дитячого садка. Постраждала щонайменше одна людина. Атака триває.
  • У Харкові постраждали люди, також у передмісті, у Дергачах. Міська влада повідомила, що доведеться зливати теплоносій у 820 будинках, аби мережа не замерзла.