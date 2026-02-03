На Сумщині ворог поцілив у житлові будинки та школу, постраждала й енергетика
- Внаслідок повітряного удару на Сумщині постраждали багатоквартирні будинки, школа та інфраструктура, зокрема у Сумах.
- У Конотопі пошкоджено енергопостачання, один приватний будинок зруйнований, інформацію про постраждалих уточнюють.
Російська армія завдала комбінованого повітряного удару по Україні вночі 3 лютого. Серед цілей були й міста Сумської області.
Про наслідки атаки повідомив секретар міської ради Сум Артем Кобзар. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.
Які наслідки ударів ворога по Сумській області 3 лютого?
Унаслідок масованої комбінованої повітряної атаки, до якої вдалася Росія вночі 3 лютого проти України, постраждали Суми.
За інформацією міської влади, є влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі міста на різних вулицях. Попередньо, постраждалих чи загиблих немає.
Влучання у 7 поверх багатоповерхівки пошкодило постачання теплової енергії, вибито вікна. Влучання по 4 поверху іншого будинку спричинило загоряння, пошкоджено балкон та вікна.
Також є наслідки у Конотопі. Відомо про пошкодження школи, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Один приватний житловий будинок зруйнований, люди живі.
Загалом щодо постраждалих інформацію уточнюють. А от "світла буде менше", як зауважив міський голова Артем Семеніхін у соцмережах.
Де ще є наслідки масованої атаки?
- У Києві фіксують пошкодження кількох житлових багатоповерхівок і дитячого садка. Постраждала щонайменше одна людина. Атака триває.
- У Харкові постраждали люди, також у передмісті, у Дергачах. Міська влада повідомила, що доведеться зливати теплоносій у 820 будинках, аби мережа не замерзла.