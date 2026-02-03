На Сумщині ворог поцілив у житлові будинки та школу, постраждала й енергетика

Російська армія завдала комбінованого повітряного удару по Україні вночі 3 лютого. Серед цілей були й міста Сумської області.

Про наслідки атаки повідомив секретар міської ради Сум Артем Кобзар. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.

Дивіться також Небо над Україною заполонили російські БпЛА та ракети: куди вони летять

Які наслідки ударів ворога по Сумській області 3 лютого?

Унаслідок масованої комбінованої повітряної атаки, до якої вдалася Росія вночі 3 лютого проти України, постраждали Суми.

За інформацією міської влади, є влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі міста на різних вулицях. Попередньо, постраждалих чи загиблих немає.

Влучання у 7 поверх багатоповерхівки пошкодило постачання теплової енергії, вибито вікна. Влучання по 4 поверху іншого будинку спричинило загоряння, пошкоджено балкон та вікна.

Також є наслідки у Конотопі. Відомо про пошкодження школи, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Один приватний житловий будинок зруйнований, люди живі.

Загалом щодо постраждалих інформацію уточнюють. А от "світла буде менше", як зауважив міський голова Артем Семеніхін у соцмережах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще є наслідки масованої атаки?