Уночі дрони атакували Сакську ТЕЦ у Криму: там виникла пожежа

У ніч проти 28 червня окупований Крим вкотре опинився під влучними ударами українських дронів. За повідомленнями моніторів, там було атаковано жирну ціль.

Уночі мешканці Сімферополя, Севастополя, Феодосії та Сак скаржилися на серію вибухів. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

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Що відомо про атаку БпЛА на Сакську ТЕЦ?

У Саках під атакою опинилася місцева ТЕЦ. Лише протягом години там пролунало 16 вибухів, а після сталося займання та пішов дим.

Атака на ТЕЦ у Саках: дивіться відео

Як показують супутникові знімки, після прильотів на ТЕЦ виникла пожежа в районі резервуарів з паливом.

Зауважимо, що електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі складає 149,4 МВт, а теплова потужність – 138 Гкал/год.

Після окупації Криму Росією Сакська ТЕЦ стала важливим елементом енергосистеми півострова. Вона забезпечує електроенергією та теплом не лише цивільних споживачів, а й об'єкти російської військової інфраструктури в західному Криму.

Тим часом в окупованих Криму та Севастополі вже кілька днів діють графіки відключення електроенергії. Тепер окупаційна влада попередила, що світла може не бути від 2 до 5 годин. Так званий міністр палива та енергетики Володимир Воронкін пояснив це ремонтними роботами та необхідністю зменшити навантаження на енергомережу.

Через перебої в деяких районах Севастополя навіть припинили працювати світлофори.

Нагадаємо, що у другій половині червня українські сили завдали серії ударів по енергетичній інфраструктурі Криму. Під атаками опинилися Таврійська, Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ, а також кілька електропідстанцій.

На тлі перебоїв зі світлом та дефіцитом палива перед Керченським мостом утворилися затори з автомобілів охочих покинути півострів.