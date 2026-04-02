Знищили літак АН-72П та 4 "Оріони": ЗСУ рознесли окупантів у Криму

В ніч на 2 квітня безпілотники СБС та ГУР уразили низку важливих об'єктів окупантів на тимчасово окупованій території Криму. Оборонці розтрощили 4 БпЛА "Оріон", літак АН-72П та РЛС "Меч".

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про ураження?

У ніч проти 2 квітня безпілотники СБС та ГУР атакували базу та пункт передполітної підготовки новітніх та високовартісних ударно-розвідувальних БпЛА "Оріон".

Відомо, що ці дрони можуть перебувати у повітрі 24 години й це на відстані до 250 – 300 кілометрів від пункту управління. "Оріон" здатен проводити розвідку та нести до 250 кілограмів озброєння, зокрема, ракети чи бомби, на висоті 7,5 кілометрів. Сили оборони знищили 4 одиниці БпЛА "Оріон" на аеродромі Кіровське, що в районі населеного пункту Красносільське у Криму.

Крім того, на аеропорту було виявлено та знищено транспортний літак Ан-72П, а також радянську рухому двокоординатну радіолокаційну станцію кругового огляду П-37 "Меч".

Ураження здійснено засобами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60 – 100 кілограмів,

– уточнив "Мадяр".

Атака СБС та ГУР на російські об'єкти в Криму: дивіться відео

Важливо! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу заявив, що дронові війська України стали основним елементом знищення ворожого потенціалу в тилу. Саме завдяки злагодженій дії військ по всій лінії фронту, мовиться і про виявлення ворожих сил, їхніх намірів та підготовку контрударів, весняно-літня кампанія російської армії зазнає невдач.

