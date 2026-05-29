З Білорусі вже запускали "Шахеди", – "Флеш" про нову загрозу атак по Україні

Росія може використати Білорусь для запуску дронів по трасі Київ – Чоп. Саме нею здійснюється логістика з Польщі. Проте білоруська територія вже використовувалася для керування дронами, які атакували Україну.

Про це 24 Каналу розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, припустивши, чи можлива атака на трасу Київ – Чоп. Він пояснив, як українські сили протистоятимуть ймовірній загрозі.

Чи зможе ворог атакувати трасу Київ – Чоп з Білорусі?

"Флеш" зазначив, що з боку Білорусі є загрози. Раніше там працювали пункти керування "Шахедами". На сьогодні така активність не фіксується. Однак противник може знову почати це робити. Також з'явилася інформація, яка ще не є підтвердженою, що росіяни можуть будувати у Білорусі бази для запуску "Шахедів" по Україні.

"З Білорусі вже запускали "Шахеди", коли на їхній території працювали точки радіокерування. Тоді ворог завдав потужних ударів по залізничному сполученню Київ – Ковель. На тому напрямку було уражено дуже багато локомотивів", – пояснив радник міністра оборони.

Однак коли українські сили, за його словами, знищили ці точки керування, на цьому напрямку встановилася відносна тиша.

"Ворог дійсно може атакувати трасу Київ – Чоп, наприклад, в районі Рівного, тому що саме там – найкоротша дистанція. Йдеться про близько 120 кілометрів від кордону до Рівного. Вони можуть використовувати реактивні "Шахеди" з mesh-керуванням, щоб шукати цілі та атакувати нашу логістику", – зауважив "Флеш".

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни зазначили, що Москва та Мінськ, імовірно, планують запускати ударні дрони з території Білорусі по Україні. Це дозволить ворожим безпілотникам атакувати трасу М-06 Київ – Чоп. Вона є головним логістичним шляхом постачання з Польщі до України. Як зазначають аналітики, росіяни вже атакують західні області України з території Росії. Однак, якби ворог запускав дистанційно керовані "Шахеди" та "Молнії" із Білорусі, то вони б точніше влучали та могли б поцілити по рухомих цілях вздовж українських ліній зв'язку.

Однак навряд чи росіяни застосовують для атаки там "Іскандери". Для цих ракет потрібна статична ціль, а на трасі відбувається постійний рух.

Ми усвідомлюємо усі ризики і будемо відповідати на дії противника. Маємо класичні перехоплювачі, якими будемо працювати. Також у нас є засоби ППО, РЕБ проти mesh-мереж. Намагатимемося зберігати нашу трасу,

– наголосив він.

Однак, на думку радника міністра оборони, важко уявити, як противник збирається атакувати цю трасу. Машини там рухаються не колонами, як військова техніка. Там відбувається постійний потік цивільних автівок. Тому здійснити такі атаки буде ворогові непросто.

Відносини України та Білорусі: останні новини

Генерал-лейтенант Радбезу Білорусі Олександр Вольфович 26 травня повідомив, що за останній тиждень країна зафіксувала 116 спроб українських безпілотників перетнути міжнародний кордон із Білоруссю. За його словами, деякі спроби перетину кордону українськими БпЛА були навмисними атаками на білоруську прикордонну інфраструктуру.

Заяву білоруської сторони прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко, який назвав абсурдними дані про "116 бойових безпілотників". Він зазначив, що Білорусь знову намагається "звинуватити в чомусь Україну", хоча насправді Мінськ перекидає відповідальність на Київ.

Водночас в Інституті вивчення війни припустили, що наземне вторгнення Білорусі проти України є малоймовірним. Наразі на білорусько-українському кордоні не відбувається підтвердженого нарощування білоруських сил, якого вистачило б для такого наступу. Водночас у Росії також бракує резервів для підтримки білоруських військ під час наземного вторгнення в Україну.