ЗСУ "підсолодили" бомбами російські позиції на цукрозаводі у Тьоткіно: відео влучної атаки

Повітряні сили ЗСУ продовжують завдавати нищівних атак по російських позиціях. Так, ворожі війська облаштувалися на цукрозаводі у Тьоткіно – їхнє перебування там "підсолодили" українські бомби.

У мережі показали момент бомбового удару по позиціях у промзоні цього населеного пункту на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Соняшник".

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На заводі росіяни зберігали обладнання та БпЛА

Удару по цукровому заводі у Тьоткіно, ймовірно, завдав винищувач МіГ-29. Він скинув на окупантів високоточну французьку авіабомбу AASM HAMMER.

На опублікованих кадрах видно момент влучання в одну з будівель заводу. Бомба пробила дах та здетонувала всередині. Унаслідок атаки зруйновано цілу секцію конструкції.

"Соняшник" стверджує, що усередині росіяни зберігали своє обладнання та організували цехи попередньої підготовки БпЛА.

Момент удару по цукрозаводу у Тьоткіно: дивіться відео

До слова, у 2023 році Центр національного спротиву повідомляв, що цей цукровий завод судився із російським Міноборони – вимагав матеріальну компенсацію після того, як російські війська зайшли на його територію, через що там неодноразово були прильоти. Щоправда, тоді позов не задовольнили.