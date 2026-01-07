Укр Рус
Новини України Загроза з неба для України: де зараз рухаються російські дрони
7 січня, 21:09
Загроза з неба для України: де зараз рухаються російські дрони

Дар'я Смородська

Ворог знову запустив дрони по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу через небезпеку ударів.

Якщо у вашому регіоні лунає тривога – потурбуйтеся про власну безпеку. Про те, де летять "Шахеди" та інше російське озброєння, пише 24 Канал.

Де рухаються російські дрони?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

 

21:32, 07 січня

БпЛА з півдня та сходу на Кривий Ріг.

21:01, 07 січня

БпЛА на Сумщині, повз Хотінь.

20:55, 07 січня

БпЛА на Херсонщині, курс північний, вектор – Кривий Ріг.

20:39, 07 січня

Група БпЛА з ТОТ Херсонщини, курс північно-західний.

20:35, 07 січня

БпЛА курсом на Краматорськ.

19:44, 07 січня

БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Кривий Ріг.

19:32, 07 січня

Розвідувальний БпЛА противника на півдні Миколаївщини.

19:16, 07 січня

БпЛА з півдняі курсом на Запоріжжя.

19:00, 07 січня

БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

18:46, 07 січня

БпЛА з півдня курсом на Дніпро.

18:23, 07 січня

БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.