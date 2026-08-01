"Шахеди" знову тероризують Україну: в яких напрямках летять ворожі дрони
Після масованої нічної атаки російські війська знову запускають по Україні свої ударні дрони. Увечері 1 серпня повітряна тривога лунає у низці областей.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти в укриття. Про актуальну загрозу для українських міст пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз загроза атаки?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
КАБи в напрямку Запоріжжя. БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Солоне на південно-західний напрямок, на південь від Божедарівки, в напрямку Дніпра. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на Суми. Баражуючі боєприпаси "Бандероль" курсом на Одесу з Чорного моря! Реактивний БпЛА на Миколаїв.
КАБи в напрямку Запоріжжя.
БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Солоне на південно-західний напрямок, на південь від Божедарівки, в напрямку Дніпра.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на Суми.
Баражуючі боєприпаси "Бандероль" курсом на Одесу з Чорного моря!
Реактивний БпЛА на Миколаїв.