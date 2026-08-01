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24 Канал Новини України "Шахеди" знову тероризують Україну: в яких напрямках летять ворожі дрони
1 серпня, 21:24
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"Шахеди" знову тероризують Україну: в яких напрямках летять ворожі дрони

Дарія Черниш

Після масованої нічної атаки російські війська знову запускають по Україні свої ударні дрони. Увечері 1 серпня повітряна тривога лунає у низці областей.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти в укриття. Про актуальну загрозу для українських міст пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз загроза атаки?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

21:29, 01 серпня

КАБи в напрямку Запоріжжя.

21:26, 01 серпня

БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Солоне на південно-західний напрямок, на південь від Божедарівки, в напрямку Дніпра.

21:21, 01 серпня

  • КАБи на Запорізьку область,
  • БпЛА на сході від Сум, курс на південь.
21:07, 01 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

21:05, 01 серпня

  • КАБи на Донеччину, курс на південь Дніпропетровщини,
  • БпЛА на Дніпро з півночі.
21:03, 01 серпня

БпЛА на Суми.

20:54, 01 серпня

Баражуючі боєприпаси "Бандероль" курсом на Одесу з Чорного моря!

20:46, 01 серпня

Реактивний БпЛА на Миколаїв.

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