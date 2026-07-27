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24 Канал Новини України "Шахеди" знову в небі над Україною: які області під загрозою атаки
27 липня, 20:56
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"Шахеди" знову в небі над Україною: які області під загрозою атаки

Дарія Черниш

Російські війська увечері 27 липня знову запускають по Україні різні повітряні цілі. Через загрозу атаки у регіонах оголошують повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять дрони?

Регіони, у яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:18, 27 липня

Ракета через Сумщину!

21:12, 27 липня

Повторні пуски КАБ на Харківщину!

20:53, 27 липня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище.

20:47, 27 липня

Ще КАБи на Харківщину!

20:41, 27 липня

Реактивні БпЛА на Чернігів.

20:40, 27 липня

КАБи на Харківщину!

20:33, 27 липня

Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.

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