"Шахеди" знову в небі над Україною: які області під загрозою атаки

Російські війська увечері 27 липня знову запускають по Україні різні повітряні цілі. Через загрозу атаки у регіонах оголошують повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять дрони?

Регіони, у яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті