"Шахеди" знову в небі над Україною: які області під загрозою атаки
Російські війська увечері 27 липня знову запускають по Україні різні повітряні цілі. Через загрозу атаки у регіонах оголошують повітряну тривогу.
Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз летять дрони?
Регіони, у яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Ракета через Сумщину! Повторні пуски КАБ на Харківщину! Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище. Ще КАБи на Харківщину! Реактивні БпЛА на Чернігів. КАБи на Харківщину! Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.
Ракета через Сумщину!
Повторні пуски КАБ на Харківщину!
Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище.
Ще КАБи на Харківщину!
Реактивні БпЛА на Чернігів.
КАБи на Харківщину!
Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.