Дрони Сил оборони атакують логістику ворога у глибокому тилу: ISW оцінив нову тактику ЗСУ

Безпілотники Сил оборони України дедалі частіше завдають ударів по російській логістиці в оперативному тилу окупантів. Такі атаки можуть стати важливим чинником для майбутніх наступальних дій ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка нова тактика ЗСУ на фронті?

Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони України активно працюють по російській логістиці на окупованій Донеччині, завдаючи ударів по лініях постачання ворога приблизно за 105 кілометрів від фронту.

1-й корпус Нацгвардії "Азов" повідомив про атаки на російські військові цілі поблизу Маріуполя та наголосив, що українські безпілотники вже перекривають логістичні шляхи противника у глибині до 160 кілометрів. Також аналітики ISW 6 – 8 травня оприлюднили дані геолокації, які підтверджують удари українських дронів по техніці окупантів на трасі Т-0509 Маріуполь – Донецьк. Це приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту.

Окрім того, безпілотники Сил оборони зафіксували безпосередньо в Маріуполі та вздовж траси М-14, яка веде у напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Фахівці кажуть, що ці транспортні маршрути відіграють ключову роль у забезпечення російських військ. Зокрема, трасу Т-0509 окупанти використовують для постачання підрозділів, які наступають на півночі Донеччини, тоді як автошлях М-14 є важливим логістичним напрямком для угруповань Росії у районі Оріхова та на лівому березі Дніпра.

Удари українських дронів по рухомих цілях на відстані понад 100 кілометрів від фронту може суттєво ускладнити російську логістику. Аналітики вважають, що це створює ефект часткової повітряної блокади поля бою, що послаблює можливості Росії як для наступу, так і для оборони від майбутніх контрнаступів ЗСУ.

Важливо! Українські безпілотники наразі здатні завдавати чималих збитків не лише на полі бою, але й глибоко в тилу Росії. Мовиться про ураження нафтопереробних заводів, об'єктів військово-промислового комплексу противника та створення паніки та хаосу у столиці. Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу пояснив, що наразі росіяни стягнули наявні системи ППО для захисту Москви, однак Україна має зосередитись на ударах, які матимуть практичний та ефективніший результат.

Україна продовжує масштабувати удари середньої дальності по російських тилових об'єктах. Особливо помітне зростання активності таких операцій фіксується з березня 2026 року, ідеться у звіті.

Аналітики переконані, що регулярні удари по російській логістиці можуть стати важливою підтримкою для майбутніх контрнаступів ЗСУ. На думку фахівців, така тактика вже доводила свою ефективність під час операцій зі звільнення частини Куп'янська та територій на півдні Дніпропетровщини.

Яка наразі ситуація на фронті?

Російські війська продовжують штурмувати українські позиції на Півночі, оскільки прагнуть створити зручну буферну зону із Сумської та Харківської областей. Однак, за даними аналітиків Інституту вивчення війни – усі спроби марні.

Станом на 7 травня українські війська просунулися у східній та північній Діброві, що на Донеччині, відбивши атаки ворога.

Водночас українські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя, зокрема на північний захід від Солодкого, що на північ від Гуляйполя, а російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Гуляйполя.