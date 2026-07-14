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24 Канал Новини України Ворог запустив "Шахеди" по українських містах: де зараз летять дрони
14 липня, 21:49
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Ворог запустив "Шахеди" по українських містах: де зараз летять дрони

Дарія Черниш

Звечора 14 липня російські війська знову запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу атаки в областях можуть оголосити повітряну тривогу.

Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз атакують "Шахеди"?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття.

Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту

 

22:08, 14 липня

Оновлення щодо руху БпЛА

  • В напрямку Сум з півдня та півночі,
  • на заході Харківщини на південний напрямок,
  • у південно-східній частині Харківщини на захід,
  • на заході Донеччини, курс на південь.
21:36, 14 липня

БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу.

21:25, 14 липня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

21:00, 14 липня

Швидкісна ціль на Суми.

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