Крім очевидної причини: експерт сказав, чого ще добивається Росія обстрілами України

В ніч на 2 липня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, основний удар був на Київ. Хоча реакції ні від Європи, ні від Сполучених Штатів немає, це не одразу означає, що партнерам стало байдуже на нашу країну.

Ймовірно, партнери мають особливу тактику, яка пов'язана з метою обстрілів ворога. Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що союзники намагаються не підживлювати інформаційно російську пропаганду.

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Чого добивається Росія обстрілами України?

Експерт Ради зовнішньої політики зазначив, що після масованої атаки на столицю реакція партнерів фактично відсутня, особливо від Дональда Трампа.

Щодо Європи – Україні хотілось би бачити, що вона реагує на подібні обстріли, як у 2022 – 2023 роках, коли були блекаути. Тоді європейці передали нові комплекси Patriot, заряди ракет та обладнання для енергоінфраструктури. Тепер такої підтримки та відповіді росіянам немає.

З іншого боку, на думку Краєва, треба зрозуміти, чому Росія здійснює такі обстріли. Очевидна причина – Росія є терористичною державою.

Інша важлива причина, підв'язана під переговори, – росіяни намагаються залякати європейців та США. Тобто тримати їх в напрузі і показувати, що будь-який крок на допомогу України буде провокувати подальші обстріли, цивільні смерті. Тому в аналітичних європейських колах довго ходив наратив про те, що треба менше реагувати на обстріли, не давати додаткових заяв, але давати зброю, підтримку,

– пояснив він.

Краєв про тактику партнерів: дивіться відео

Експерт Ради зовнішньої політики додав, що це досить позитивна динаміка. Однак тепер залишається спостерігати, чи згодом Україна отримає гарантії передачі ракет PAC-3 або розширення ініціативи PURL, або Пентагон відкриє новий кластер допомоги для нашої країни.