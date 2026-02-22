Масована ракетна атака по Україні: де вибухи і які наслідки

У ніч проти 22 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на українські міста, застосувавши ударні дрони, "Кинджали" та балістику. Вибухи пролунали в столиці та на Полтавщині, а в низці регіонів загроза балістичних ударів зберігається.

Про наслідки атаки по Україні інформує 24 Канал. Дивіться також МіГ-31К знову тероризує Україну: як працює цей літак із "Кинджалами" в повітряному просторі Які наслідки російської атаки на Україну? 06:16, 22 лютого Близько 6 ранку 22 лютого вибухи чули й мешканці Полтави. Ймовірно, місто атакувала крилаті ракети. Також вночі гриміло й в Кропивницькому – на місто летіла балістика. Мешканці Миколаєва також чули звуки вибухів. 06:13, 22 лютого Близько 4:20 ранку у Київській області працювали сили ППО по ворожих ударних дронах. 06:09, 22 лютого В ніч на 22 лютого повітряна тривога через балістичну загрозу та атаку "Шахедів" прозвучала у більшості східних, центральних та північних областей. Близько 4 ночі сирени чули й у столиці.