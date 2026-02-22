Укр Рус
22 лютого, 06:12
Оновлено - 06:19, 22 лютого

Масована ракетна атака по Україні: де вибухи і які наслідки

Діана Подзігун

У ніч проти 22 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на українські міста, застосувавши ударні дрони, "Кинджали" та балістику. Вибухи пролунали в столиці та на Полтавщині, а в низці регіонів загроза балістичних ударів зберігається.

Про наслідки атаки по Україні інформує 24 Канал. 

Які наслідки російської атаки на Україну?

 

06:16, 22 лютого

Близько 6 ранку 22 лютого вибухи чули й мешканці Полтави. Ймовірно, місто атакувала крилаті ракети. 

Також вночі гриміло й в Кропивницькому – на місто летіла балістика. 

Мешканці Миколаєва також чули звуки вибухів.

06:13, 22 лютого

Близько 4:20 ранку у Київській області працювали сили ППО по ворожих ударних дронах.

 

06:09, 22 лютого

В ніч на 22 лютого повітряна тривога через балістичну загрозу та атаку "Шахедів" прозвучала у більшості східних, центральних та північних областей.

Близько 4 ночі сирени чули й у столиці.