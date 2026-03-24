Ворог здійснює одну з наймасованіших атак на Україну, – Повітряні сили

Вдень 24 березня Росія завдає одного з наймасованіших ударів по Україні. Після нічного обстрілу в повітряний простір України могло залетіти понад 400 БпЛА.

Таку інформацію підтвердив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в коментарі 24 Каналу.

Які деталі одного з наймасованіших ударів?

Полковник Юрій Ігнат повідомив раніше УП, що після нічного комбінованого удару Росія продовжує атакувати. В повітряний простір України від 9 ранку залетіло ще більш ніж 400 російських дронів.

З 9:00 до 15:00 безпілотники летіли з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення. Велика кількість з них залітала через Чернігівську та Сумську область. Фактично вони рухались колонами, додав Ігнат.

Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина і західні регіони, від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби,

– уточнили у Повітряних силах.

Згодом Повітряні сили ЗСУ опублікують дані щодо денної російської атаки, зазначив Юрій Ігнат.

Які наслідки атаки на Україну вдень?