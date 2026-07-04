Росія атакувала відділення "Нової пошти" у Запоріжжі: загинув 50-річний працівник

Російські окупанти вкотре скоїли воєнний злочин. Ворог завдав удару FPV-дроном по відділенню "Нової пошти" у Запоріжжі.

Про це повідомила "Нова пошта".

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Що відомо про російську атаку?

Окупанти ввечері 3 липня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнало 7 відділення "Нової пошти".

На місце влучання одразу прибули рятувальники, правоохоронці та медики. На жаль, через атаку росіян загинув 50-річний співробітник компанії – Валерій Гафикін, який працював водієм.

Ми на постійному зв'язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Компанія також візьме на себе організацію поховання колеги,

– зазначили в НП.

У компанії повідомили, що попри цинічний удар окупантів затримок доставки не передбачено, а усі відправлення клієнтів вціліли.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Валерія Гафикіна. Світла пам'ять!

Коли ще ворог атакував інфраструктуру "Нової пошти"?

У ніч на понеділок, 15 червня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, ракетний обстріл знищив найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві.

На території об'єкта виникла пожежа, яку оперативно локалізували. Наразі там працюють рятувальники й правоохоронці, триває оцінка пошкоджень. За попередніми даними, знищено частину будівлі й вантажів, а також сортувальне обладнання.

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк розповів, що ворог атакував 3 балістичними ракетами, внаслідок чого було зруйновано два корпуси. Крім матеріальної шкоди, постраждали близько 10 000 посилок в контейнерах.