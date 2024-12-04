На Вінниччині внаслідок падіння БпЛА загорівся житловий будинок

У Гайсинському районі Вінницької області внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок. Пожежа частково зруйнувала будівлю, пошкодивши також автомобіль та господарчі будівлі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну. За її словами, рятувальники, які прибули на місце події, швидко ліквідували вогонь.

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Падіння БпЛА на Вінниччині

Наталя Заболотна зазначила, що в будинку проживало п'ятеро людей, з яких троє були дітьми. Вона зауважила, на щастя, ніхто не постраждав. Також додала, що міжнародні фонди були скеровані для надання оперативної допомоги, а відповідальні служби зафіксували порушення.

Повітряна тривога в області була оголошена о 0:25 та тривала до 01:37. Під час тривоги сталося падіння БпЛА.

Місцева влада вкотре закликала громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та дотримуватися всіх правил безпеки.

Наслідки російської атаки по Україні/ Фото ДСНС Вінниччини

До слова, в ніч на 4 грудня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Станом на 9 годину ранку було збито 29 ворожих БпЛА.