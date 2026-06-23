Атака по заводу електроніки для ракет у Воронежі: "Схеми" публікують супутникові знімки

Супутникові знімки зафіксували наслідки удару по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу у Воронежі. Йдеться про Воронезький завод напівпровідникових приладів, який виробляє компоненти для ракетного озброєння та систем ППО.

Після атаки Збройних Сил України на території підприємства виявили пошкодження щонайменше двох будівель. Про це повідомляють "Схеми".

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Якими є наслідки удару по заводу у Воронежі?

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки Planet Labs від 23 червня, на яких видно наслідки удару по АТ "Воронезький завод напівпровідникових приладів – Збірка". Порівняння фотографій до та після атаки свідчить про серйозні пошкодження виробничої інфраструктури підприємства.

У день атаки губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомляв про пошкодження виробничих об'єктів одного з підприємств міста.

Супутникові знімки заводу: дивіться відео

Водночас російська влада традиційно не уточнювала назву об'єкта, який зазнав удару. За даними ресурсу War&Sanctions, що працює під егідою Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підприємство є важливим елементом російського оборонно-промислового комплексу.

Що відомо про атаку по заводу?

У Воронежі зафіксували влучання по заводу, який виробляє електронні компоненти для російського ракетного озброєння. У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили, що удару по об'єкту було завдано 22 червня високоточними крилатими ракетами повітряного базування.

Йдеться про підприємство, яке є важливою частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує виробництво електроніки для ракет і систем протиповітряної оборони. Зокрема, продукція заводу використовується під час виготовлення крилатих ракет Х-101 та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-К".

Також підприємство постачає напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин ракет 9М727 та електронні компоненти для зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Саме ця зброя регулярно застосовується російськими військами для ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Завод перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії, України та низки інших держав через участь у виробництві компонентів для російського озброєння.

У Генштабі наголосили, що ураження таких виробничих потужностей має безпосередній вплив на можливості Росії виготовляти нові ракети та поповнювати свої запаси високоточного озброєння. Наразі наслідки атаки уточнюються.