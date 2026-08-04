На Київщині працює ППО: область атакують "Шахеди"
Росія у вівторок, 4 серпня, атакувала Україну ударними дронами. У зв'язку з цим в Київській області оголосили повітряну тривогу.
В регіоні працює ППО. Про це повідомляє Київська ОВА.
Яка ситуація на Київщині?
Влада закликає мешканців дотримуватися інформаційної тиші та правил безпеки.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– наголоcили у Київській ОВА.
Жителів області просять не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.
У Повітряних силах повідомили, що БпЛА рухаються курсом на Бровари та Київ.
Що відомо про останні російські атаки?
Вранці 4 серпня Росія вкотре завдала ударів по цивільній інфраструктурі України. Під атакою опинилися Одеська та Миколаївська області. Унаслідок атаки загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей зазнали травм. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 2 та 12 років.
Того ж дня країна-агресорка атакувала Суми, де зафіксували влучання по щонайменше 3 локаціях у Ковпаківському районі. Під удар потрапили як об'єкти інфраструктури, так і приватна забудова. Внаслідок атаки загинули троє людей – дві дівчинки віком 5 і 10 років та літня жінка.