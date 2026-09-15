У ДПСУ розкрили роль Білорусі в атаці на польський кордон

Російські окупанти посилили удари по прикордонній інфраструктурі на заході України, атакуючи об'єкти поблизу кордону з Польщею. Цьому активно сприяє білоруська сторона, яка знову задіяла свої технічні потужності.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що ворожі безпілотники знову використовують білоруську інфраструктуру для ударів по території нашої держави. Агресор свідомо цілить поблизу пунктів пропуску, аби дестабілізувати ситуацію на кордоні.

Роль Білорусі в атаці на польський кордон

Маршрут російських ударних БпЛА типу "Шахед" та "Гербера" пролягає вздовж українсько-білоруського кордону. Для забезпечення тривалого польоту безпілотників та коригування їхнього руху на території Білорусі знову працюють спеціальні вежі з ретрансляторами.

Усі ці повітряні засоби, які долітали до західних областей, підживлювалися сигналами з ретрансляторів, розміщених на території цієї країни. Попри всі заяви Лукашенка про небажання війни, дії Білорусі спрямовані на сприяння Росії у завданні ударів по Україні,

– наголосив Демченко.

Останніми днями ворог цілив у залізничну інфраструктуру за кілька кілометрів від кордону з Польщею, а також влучив в автозаправну станцію. У ДПСУ підкреслюють, що ризик для цивільних осіб та пунктів пропуску залишається вкрай високим.

Крім того, розширення використання подібних технічних засобів дозволяє противнику збільшувати дальність і тривалість польоту ударних безпілотників.

Ми вже бачимо, що загроза йде для країн Європи, але якщо масштабують ці технічні засоби, то власне політ БпЛА буде ще довшим,

– застеріг Демченко.

Він також нагадав, що раніше після жорстких застережень з боку України робота ретрансляторів на певний час припинялася, проте зараз ворог знову відновив їхню активність.

Демченко про роль Білорусі: дивіться відео