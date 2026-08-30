Під ударом був не лише аеродром: нові деталі атаки на Єйськ

У неділю, 30 серпня, російський Єйськ опинився під атакою. Там понад годину тривала детонація на місцевому аеродромі.

Моніторингові спільноти з посиланням на місцевих жителів пишуть, що постраждало ще й військове містечко, розташоване поруч.

Які подробиці удару по Єйську?

Безпілотники атакували авіабазу "Єйськ-Центральний" у Краснодарському краї. Попередньо, під удар потрапив склад боєприпасів із КАБами та авіаційними ракетами для Су-34 і Су-30СМ.

Після атаки на території аеродрому зафіксували повторну детонацію, яка тривала понад годину, а також кілька осередків пожежі.

Місцеві жителі повідомляють, що удари могли припасти не лише по аеродрому, а й по розташованому поруч військовому містечку.



Осередки займань у Єйську / Зображення NASA FIRMS

За даними сервісу NASA FIRMS, осередок займання поширився від стоянки літаків у напрямку злітно-посадкової смуги. Загалом же, дронова небезпека в районі діяла з 02:58 до 05:33.

Детонація у Єйську: дивіться відео очевидців

Російські військові використовують аеродром у Єйську для ударів по Україні ракетами та керованими авіабомбами. Тут дислокується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ Росії, а також розташований комплекс НИТКА для підготовки палубної авіації.

Через попередні атаки українських дронів Росія не тримає на аеродромі постійний склад бойової авіації, однак перед ударами може перекидати туди окремі літаки. Єйськ уже неодноразово ставав ціллю українських атак. Зокрема, у травні 2026 року там було знищено літак-амфібію Бе-200 та уражено гелікоптер Ка-27. У місті також розташований 726-й навчальний центр ППО.

До речі, на авіабазі дислокується 859-й центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ Росії.

Слід зазначити, що окрім Єйська, дрони завітали ще й до Ленінградської області. Під ударом був нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ), розташований у місті Кіріші.